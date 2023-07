Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstagmorgen, 11. Juli 2023, mitteilt, ist es am Montag, 10. Juli 2023, in Triefenstein im Landkreis Main-Spessart zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach war ein 80-jähriger Radfahrer um 18.05 Uhr mit seinem Pedelec von Bettingen in Richtung Triefenstein unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang Homburg wollte der Mann offensichtlich die Staatsstraße 2299 überqueren, nachdem der Radweg dort endet. Laut Polizei-Bericht war ein Citroen ebenfalls aus Richtung Bettingen auf der Strecke unterwegs. Das Fahrzeug erfasste den 80-Jährigen trotz sofortiger Vollbremsung. Der Mann stürzte und blieb im Grünstreifen liegen.

Radfahrer stirbt an Folgen des Unfalls - Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Meldung zufolge erlitt der Mann sehr schwere Verletzungen. Ein alarmierter Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Gestürzten umgehend und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort verstarb er noch am Abend an den Unfallfolgen.

Der 20-jährige Fahrer des Citroens und seine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin sind körperlich unverletzt geblieben. Laut Polizei konnte ein Zeuge das Geschehen beobachten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Polizei Marktheidenfeld einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

Meist schwere Folgen - Unfall zwischen Rad und Auto

Immer wieder kommt es zu Unfällen zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern. Zum Glück gehen die Kollisionen nicht immer tödlich aus. Schwere Verletzungen sind aber meist die Folge. Bei einem Fall aus dem Kreis Lichtenfels musste der Biker umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Überholvorgang einer Autofahrerin komplett schiefgegangen war.