In einem Sägewerk im Kreis Main-Spessart ist es am Donnerstagnachmittag (06. April 2023) zu einem Betriebsunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion Karlstadt am Freitag (07. April 2023) berichtet, hatte ein Mitarbeiter des Werks zwei Kantholzpaletten auf einem Stapler geladen. Diese drohten allerdings, umzustürzen.

Als er versuchte, die Paletten auf dem Gabelstapler zu halten, sodass sie nicht herunterfallen, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, so die Polizei. Der Mitarbeiter musste stationär zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.