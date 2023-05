Am Freitag (12. Mai 2023) kam es auf der B27 kurz nach 13.00 Uhr zu einem schweren Unfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Dies gab die Polizeiinspektion Karlstadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Karlstadt unterwegs. Zwischen der Abzweigung Stetten und dem Ortseingang Karlstadt fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einem vor ihm fahrenden Wagen auf, in dem zwei weiblichen Personen saßen.

Karambolage in Karlstadt: Zwei Frauen nach Crash schwer verletzt

Durch den Aufprall auf das Heck verlor die Fahrerin des Wagens die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieses war in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. In dem dritten Auto befand sich lediglich der Fahrer. Die beiden Insassinnen des in den Gegenverkehr geratenen Wagens wurden in Folge des Unfalls teils schwer verletzt und mussten vor Ort notärztlich behandelt werden.

Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Zur Behandlung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge wurde die B27 für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Karlstadt und Himmelstadt im Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfallzeugen, die sich möglicherweise noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/97410 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.