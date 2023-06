Ein 21-jähriger Mann hat am Dienstagabend (13. Juni 2023) gegen 21 Uhr die Polizei in die Duivenallee in Gemünden gerufen: Er behauptete, "von einem unbekannten Mann völlig grundlos mit einer Eisenkette geschlagen worden zu sein", schreibt die Polizeistation Gemünden am Main.

Vor Ort bemerkten die Beamten schnell, dass der Mann "deutlich alkoholisiert" war - allerdings auch unverletzt. Die Polizei stellte lediglich eine "minimale Rötung an der Lippe" fest.

Streit mit Hundehalter in Gemünden? Polizei sucht Zeugen

Der 21-Jährige geriet zuvor offenbar in einen Streit mit einem etwa 50-jährigen Mann, welcher mit einem schwarzen Hund unterwegs war. Dabei habe der unbekannte Hundehalter mit der Hundeleine nach dem alkoholisierten Mann geschlagen - und diesen angeblich im Gesicht getroffen.

Laut Angaben des jungen Mannes lief der Unbekannte anschließend in Richtung Campingplatz davon. Die Beamten suchten den Platz ab, fanden aber niemanden. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos.

Deshalb ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen und nimmt entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 09251/97410 entgegen.

Vorschaubild: © Annette Riedl/dpa/dpa-tmn