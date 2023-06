Am Sonntagabend (18. Juni 2023) gegen 19.15 Uhr soll ein junger Mann mit seinem Auto auf dem Schotterparkplatz neben dem Freibad in Burgsinn so schnell gefahren sein, dass Steine aufflogen. Zudem vermutet die Polizei, dass ein "Rennen" mit einer bislang unbekannten Autofahrerin stattfand.

Ein 38-jähriger Fußgänger stellte sich dem Autofahrer in den Weg, als dieser über die Austraße wegfahren wollte. Er sprach ihn außerdem durch das offene Fenster der Fahrertür an. Noch während sich der Zeuge am Fahrzeug des Mannes anlehnte, soll dieser mit Vollgas angefahren sein.

Fußgänger in Burgsinn verletzt: Wer saß im gesuchten Auto?

Dabei wurde der 38-Jährige einige Meter mitgeschleift, berichtet die Polizeistation Gemünden am Main. Er fiel auf den Straßenbelag und zog sich mehrere Schürfwunden an den Beinen und an einem Arm zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Zum Ereigniszeitpunkt befanden sich noch viele Besucher des Schwimmbades am Parkplatz. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden unter der Telefonnummer 09351/97410 zu melden. Beim Auto des unbekannten Fahrers handle es sich laut Polizei um einen VW Golf.

(Vorschaubild: Daniel Karmann/dpa)