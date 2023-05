Am Montagmorgen (22. Mai 2023) ist ein Lastwagen auf der A3 bei Marktheidenfeld in Brand geraten. Wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart berichtet, war das Gespann mit Altkleidern beladen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gefährt bereits in Vollbrand.

Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert. Neben der Feuerwehr sind zahlreiche Rettungskräfte, darunter das Technische Hilfswerk (THW), das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Polizei vor Ort, um bei den Löscharbeiten zu unterstützen und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Stau am Montagmorgen: A3 wegen Lkw-Brand gesperrt

Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Wertheim/Lengfurt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Eine Umleitung über die U87 wurde eingerichtet. Der Rückstau reichte bereits vor 7 Uhr bis Rohrbrunn.