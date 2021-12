Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration wird bei Familie Brasch in Aura im Sinngrund "sehr großgeschrieben", betont Cornelia Brasch gegenüber News5.

Ca. 100.000 Lichter strahlen an dem Haus um die Wette und ziehen Passant*innen und vorbeifahrende Autofahrer*innen in den Bann. "Wir fangen Ende August aufzubauen, da wird schon an neuen Dinge gewerkelt und am ersten Advent haben wir um 16 Uhr das letzte Teil angebracht", erklärt sie weiter.

Leuchtendes Haus von "weihnachtsverrückter" Familie begeistert Jahr für Jahr

Die an dem Haus vorbeikommenden Leute seien "sehr begeistert", berichtet sie. Manche kämen jeden Abend zum Betrachten und vor allem die leuchtenden Augen der Kinder bestätigten immer wieder den Aufwand der Familie. Brasch habe schon beobachtet, wie Autofahrer*innen so fasziniert von dem Weihnachtshaus gewesen seien, dass es fast "gekracht" habe. Wie viel die Leuchtdekoration kostet, weiß Brasch nicht und "würde es auch nicht sagen", teilt sie News5 lachend mit.

Alles habe 1992 mit einem Blinkstern begonnen, der die Familie genervt habe. "Und dann ging es los: da eine Lichterkette, da was Leuchtendes. Innendekoration war schon immer, aber die Außendekoration wurde von Jahr zu Jahr mehr." Neun Jahre lang hätten sie zwischendrin pausiert, "aber seit drei Jahren sind wir wieder voll dabei", erklärt Brasch. Neben der Vorfreude bestehe aber auch immer die Angst, dass etwas nicht geht. Viel Technik sei an dem Haus verbaut und müsse abgesichert werden. Ihr Mann bringe die Hauptdekoration am Haus an, sie und ihre Tochter unterstützten ihn dabei. Klar sei in jedem Fall, dass alle "weihnachtsverrückt" seien.

Eine Besucherin aus Groß Wenkheim ist mit ihrer Freundin und den Kindern angereist, nachdem sie das Haus im Internet gesehen hätten. Der Überraschungssausflug für die Kinder sei gelungen. "Das ist ja Wahnsinn hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nur auf den Bildern sieht. So was habe ich noch nie gesehen."