Am Samstagmorgen (29.04.2023) kam es um 05.22 Uhr an der A3 zu einem spektakulären Brand. Darüber berichtet die Kreisbrandinspektion des Landkreises Aschaffenburg in einer Pressemeldung. Am Parkplatz „Kohlsberg Süd“ in Fahrtrichtung Würzburg war ein Lkw in Flammen aufgegangen.

Laut Mitteilung bemerkte der Fahrer den entstehenden Brand im Bereich des Auflegers frühzeitig und konnte den Anhänger noch rechtzeitig absatteln. Die Zugmaschine konnte er dadurch unversehrt in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

A3 bei Marktheidenfeld: Lkw-Anhänger brennt lichterloh - komplizierte Löscharbeiten

Bis zum Eintreffen der Feuerwehren stand der Lkw-Aufhänger im Vollbrand. "Das Feuer wurde mit zwei Schaum-Rohren und insgesamt vier Trupps unter Atemschutz abgelöscht", heißt es in der Pressemitteilung. Der mit Bananen beladene Kühlauflieger musste im weiteren Verlauf zu Nachlöscharbeiten mittels eines Schalengreifers des Rüstwagen-Krans der Feuerwehr Waldaschaff leergeräumt werden, um die letzten Glutnester zu lokalisieren und abzulöschen.

Am Einsatz waren rund 55 Einsatzkräfte und 13 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Marktheidenfeld im am Brandort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen der Malteser Rettungswache Weibersbrunn zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Bergeunternehmen kümmert sich in Absprache mit der Autobahnmeisterei um den Abtransport des ausgebrannten Wracks. Der Parkplatz Kohlsberg Süd war während des Einsatzes für die Zufahrt voll gesperrt.