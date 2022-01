Am Montagabend (17. Januar 2022) ist es in Burgkunstadt auf der Kreuzung der Bahnhofstraße zur B 289 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zuvor war ein 54-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bahnhofstraße unterwegs. Von dort aus bog er bei Grünlicht nach links in die Bundesstraße 289 ein. Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet, übersah er dabei eine 31-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

Auto stößt mit Fußgängerin zusammen - 31-Jährige muss ins Krankenhaus

Dabei kam es zum Zusammenstoß: Das Auto stieß mit der Motorhaube gegen die Frau, die sich dabei am Bein verletzte. Die 31-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum Lichtenfels gebracht. An dem Unfallwagen entstand laut Polizeiangabe ein "geringer Sachschaden" in Höhe von rund 300 Euro.

