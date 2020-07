Thermenkönigin Michelle regiert nun länger

Bad Staffelstein 24.07.2020

Royals

Thermenknigin Michelle regiert nun lnger

Im Herbst 2018 wurde Michelle I. als Thermenknigin inthronisiert . Zwei Jahre sollte sie die Urlaubsregion am Obermain reprsentieren. So ist es in der konstitutionellen Monarchie der Obermain-Therme vorgesehen. Doch die Corona-Pandemie machte Michelle und ihrem Hofstaat einen Strich durch die Rechnung.