Das Frhstcksbrtchen zur morgendlichen Zeitungslektre drfte an diesem Tag wohl manchem Stadtrat nicht geschmeckt haben. Am Samstag, 14. November, stand in dieser Zeitung unter der berschrift "CS Trans zieht es nach Michelau" ein Artikel, der auch Brgermeister Jrgen Kohmann kalt erwischte. Und der bei der jngsten Sitzung des Stadtrats in der Adam-Riese-Halle nicht unkommentiert bleiben konnte.