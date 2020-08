Bad Staffelstein vor 2 Stunden

Feuer

Schwelbrand in Bad Staffelstein war schnell unter Kontrolle

Gegen 15.05 Uhr wurde am Donnerstag der Alarm ausgelöst, nachdem Rauchentwicklung in den Kellerräumen eines Geschäftshauses in der Bahnhofstraße wahrgenommen worden war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zu einem Kurzschluss in einem Verteiler-Sicherungskasten gekommen.