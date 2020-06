LKR Lichtenfels vor 1 Stunde

Konsum

Regionalitt hat Prioritt

Weil sich in einem Schlachthof der Firma Tnnies in Nordrhein-Westfalen ber 1500 Mitarbeiter mit Covid-19 angesteckt haben, geriet der Betrieb in den vergangenen Tagen in die Schlagzeilen. So schtzen regionale Metzger die Lage ein.