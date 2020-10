Dass eine überfüllte Quarantänestation ausnahmsweise mal nichts mit der Corona- Pandemie zu tun hat, macht das Thema nicht weniger aktuell und besorgniserregend. Denn alle Jahre im Herbst haben Tierheime mit einer Flut an besitzerlosen Katzen zu kämpfen. Tierheime im ländlichen Raum sind von der sogenannten Katzenschwemme besonders betroffen. So auch das Tierheim Lichtenfels, das aktuell rund 40 Katzen beherbergt.

"Das Problem ist, dass gerade die Herbstkatzen oft einen Schnupfen und Parasiten wie Flöhe oder Milben haben. Das heißt, dass die Behandlung in diesen Fällen oft langwierig ist und die Katzen länger in der Quarantäne sitzen. Dadurch kommt es dort zu einem Stau", erklärt Sandra Schunk, die seit drei Jahren das Tierheim Lichtenfels leitet. Hinzu kommt, dass die Quarantänestation für die Katzen veraltet und der Neubau zwar angefangen, aber noch nicht fertiggestellt sei. Viele und vor allem kranke Katzen unterbringen und behandeln zu müssen und dafür keine angemessenen Räumlichkeiten zu haben, das sei ein Kampf gegen Windmühlen, beklagt Schunk.

Zwei Millionen streunende Katzen

Die Katzenschwemme ist kein neues Problem. Laut bayerischem Landesverband des Tierschutzbunds gibt es in Deutschland etwa 14 Millionen Katzen, die als Haustiere gehalten werden und daneben geschätzte zwei Millionen streunende Katzen. Unkontrollierte Vermehrung, bedingt durch nicht kastrierte Freigänger, trägt dazu bei, dass Deutschlands Tierheime jedes Jahr aufs Neue einem Stresstest unterzogen werden. Im Frühjahr, aber besonders im Herbst werden Fundtiere abgegeben, von denen vielen krank sind oder Nachwuchs erwarten. Bevor die Neuankömmlinge zur Weitervermittlung freigegeben werden können, müssen sie in Quarantäne, um sicherzugehen, dass sie keine Krankheiten und Parasiten ins Tierheim einschleppen. Katzen, deren Besitzer nicht ermittelt werden kann, werden zunächst geimpft und entwurmt. Dann erfolgt die Kastration, bevor sie ein weiteres Mal geimpft werden. Erst dann sind sie bereit für die Vermittlung. Ist eine Katze gesund, sind für den Quarantäneprozess etwa vier Wochen eingeplant, bei kranken Tieren oder Katzenbabys dauert es manchmal mehr als doppelt so lang, bis sie an neue Besitzer vermittelt werden können.

Dieser Prozess ist nicht nur langwierig, sondern auch kostspielig. Für ein gesundes, weibliches Tier belaufen sich alleine die Tierarztkosten auf etwa 350 Euro. Kommen Krankheiten wie ein Katzenschnupfen hinzu, fällt die Rechnung deutlich höher aus. Bei einer erfolgreichen Vermittlung erhält das Tierheim eine Schutzgebühr von 105 Euro. "Da bleibt natürlich gar nichts übrig. Das ist ein Draufleg-Geschäft. Aber ich kann ja niemandem eine Katze aus dem Tierheim für 400 Euro vermitteln", merkt Sandra Schunk an.

Drei Maßnahmen gegen das Leid

Dabei könnte dem Katzenleid mit drei einfachen Maßnahmen Einhalt geboten werden: Kastration, Kennzeichnung und Registrierung. Der bayerische Tierschutzbund fordert in diesem Zusammenhang schon lange eine Katzenschutzverordnung für Bayern. Auch Sandra Schunk hält es für notwendig, dass Katzenbesitzer ihre Tiere rechtzeitig kastrieren. Rechtzeitig bedeutet, dass die Jungtiere nicht älter als ein halbes bis dreiviertel Jahr sein sollten, wenn der Eingriff vorgenommen wird. Verzichten Besitzer auf eine Kastration, dann sollten die Katzen auch keinen Freigang bekommen. "Die erste Rolligkeit erkennt man vielleicht gar nicht. Aber die Katze geht natürlich gleich los und sucht sich den nächsten Kater und dann ist es schon passiert. Das ist schlimm, weil die Katze dann vielleicht erst neun Monate alt und schon trächtig ist", warnt Sandra Schunk.

Für die Tierpflege und die vielen Kastrationen ist das Tierheim Lichtenfels auf Spenden angewiesen. Bei diesem Thema muss nun auch über Corona gesprochen werden. Die Spendeneinnahmen sind während der Pandemie zurückgegangen und auch Spendenveranstaltungen konnten nicht mehr durchgeführt werden. Letztere, die normalerweise in Form von Flohmärkten oder Sommerfesten stattfinden, sind unabdingbar für das Tierheim, um die nötigen Einnahmen zu generieren. Deswegen ist Sandra Schunk auch erleichtert, dass zuletzt am ersten Oktoberwochenende wieder ein Tierheim-Flohmarkt stattfinden konnte. Unverständnis äußert Schunk darüber, dass sich viele Menschen für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen in Deutschland, Tiere ausleihen wollten.

Ein kleiner Trost in dieser schwierigen Zeit: Die Pandemie und der Corona-Lockdown hatten auf die Zahl der aufgenommen Tiere keinen Einfluss, auch wenn anfangs das Gegenteil befürchtet worden war. Auch dass Besucher des Tierheims nun nur noch nach vorheriger Terminabsprache kommen können, erleichtert den täglichen Arbeitsablauf. Durch den nun planbaren Besucherverkehr haben die Mitarbeiter des Tierheims mehr Zeit, sich auch während den Öffnungszeiten mit den Tieren zu beschäftigen.

Sandra Schunk ist dankbar für die Unterstützung, die das Tierheim trotz eingeschränktem Besucherverkehr und daraus resultierenden rückläufigen Spendeneinnahmen von den Menschen erhält. Spendenaufrufe des Tierheims stießen stets auf große Hilfsbereitschaft und Unterstützung.

Mit einem Rückgang der Zahl der aufgenommenen Katzen rechnet Sandra Schunk erst zum Jahreswechsel. Bei der nächsten Katzenschwemme im Frühjahr, so hofft sie, kann die neue Quarantänestation Abhilfe schaffen. Trotz der vielen Herausforderungen brennt Sandra Schunk für ihre Arbeit: "Man muss es gerne machen, sonst macht man es nicht. Aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Auch nichts anderes."