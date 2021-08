In der Nacht auf Donnerstag (12. August 2021) wurde der Polizeiinspektion in Lichtenfels ein Lkw auf der B173 mitgeteilt, der Schlangenlinien fuhr. In Trieb konnten die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen, nachdem er in der Kulmbacher Straße komplett auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab 2,66 Promille. Die Polizei stellte daraufhin die Fahrzeugschlüssel seines LKWs und den Führerschein des Mannes sicher, welcher anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum nach Lichtenfels verbracht wurde. Der 46-Jährige muss sich nun wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.