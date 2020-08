Lichtenfels: Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer eskaliert

Am Freitagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kronacher Straße in Lichtenfels zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einem 28-jährigen Fußgänger. Nachdem sich der Fußgänger über die Fahrweise des 35-Jährigen echauffierte, gerieten die Beiden zuerst in eine verbale Streitigkeit. Im Verlauf der Streitigkeit schlug dann der Autofahrer dem Fußgänger mit der flachen Hand ins Gesicht. Es erwartet ihn deshalb eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.