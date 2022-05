Lichtenfels : Drei Tage Street-Food-Festival in familienfreundlichem Rahmen

: Drei Tage Street-Food-Festival in Veranstalter bietet " ausgezeichnetes Street Food" mit " tollem Rahmenprogramm "

" " Der Eintritt ist kostenlos

Am kommenden Wochenende vom 13. Mai 2022 - 15. Mai 2022 findet zum zweiten Mal das "Schummeltag"-Street-Food-Festival auf dem Marktplatz in Lichtenfels statt. Die Besucher*innen erwarte neben den "besten Foodtrucks und Ständen" auch ein Rahmenprogramm für Familien, so die Veranstalter.

Street Food-Festival in Lichtenfels: Das erwartet die Besucher

Das Street-Food-Festival startet seine Tour durch Süddeutschland dieses Jahr in Lichtenfels. In den kommenden drei Tagen erwarten die Besucher*innen des Festivals auf dem Marktplatz in Lichtenfels verschiedene ausgefallene Speisen und Getränke, darunter Pulled Pork, Meze, Cocos Balls und Cocktails. Der Veranstalter legt nach eigener Aussage großen Wert darauf, dass das Festival "nicht nur zum Essen, sondern auch zum Verweilen" einlädt.

Deshalb werde mit "großzügigen Sitzbereichen", Hintergrundmusik und Dekoration für eine entsprechende Atmosphäre gesorgt. Für Kinder sei mit einer Hüpfburg und Kinderschminken auch etwas geboten, wie eine Sprecherin gegenüber inFranken.de berichtet. Der Eintritt in Lichtenfels ist kostenlos. "Wir freuen uns schon sehr auf Runde 2 mit euch! Ihr seid alle herzlich Willkommen", heißt es in der Ankündigung. Das sind die Öffnungszeiten: