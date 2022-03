Lichtenfels: Strandbar "Karibisches Eck" am Oberwallenstadter Badesee wird wieder aufgebaut

Am Oberwallenstadter Badesee in Lichtenfels entsteht in diesen Tagen wieder ein beliebter Treffpunkt, der in den warmen Monaten des Jahres karibisches Flair versprühen will. Ab dem 1. April können Gäste im "Karibischen Eck" "endlich wieder entspannt im Liegestuhl einen Cocktail trinken, die Füße in den Sand, den Sonnenuntergang genießen, chillige Musik hören, eine Kleinigkeit essen und die Sorgen des Alltags vergessen". So beschreibt es die Webseite.

"Karibisches Eck" in Lichtenfels öffnet in Kürze - "jedes Jahr eine andere Attraktion"

Der Sand wird verteilt, die hölzerne Hütte, aus der Speisen des Landstreicher Foodtrucks ausgegeben werden, wird aufgebaut und die Sessel und Schirme aufgestellt. Zwei bis drei Wochen dauere der Aufbau, erklärt Betreiber Valnir Ferizi, der unter dem Namen Valimero bekannt ist. "Ein mega Aufwand für ein bisschen schöne Zeit", schreibt das Team am Dienstag (22. März 2022) auf Facebook. Valimero rechnet mit 30 schönen Tagen pro Saison. Doch täglich soll die Strandbar bis zum 15. September von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Vergangenes Jahr war durch die Corona-Pandemie nur To-Go-Verkauf erlaubt. Jetzt dürfen die Gäste wieder wie vor Corona-Zeiten auf etwa 200 Sitzplätzen verweilen. "Es wird sogar noch schöner aussehen", kündigt Valimero an. "Ich habe für die Saison wieder vier neue Marterpfähle mit der Motorsäge geschnitzt. Es kommt immer ein bisschen was Neues dazu, um jedes Jahr eine andere kleinere Attraktion zu haben." Auch Stand-up-Paddel-Bretter, sogenannte SUP Boards, auf denen man den Main entdecken könne, seien geplant. "Wir werden auch Schulungen dazu anbieten", so Valimero.

Es werde auch wieder einen Tretbootverleih geben. Die Boote dürften allerdings erst ab dem 1. Mai aufs Wasser. "Ansonsten wird alles genauso stattfinden, wie all die anderen Jahre auch", so der Organisator. Auf der Speisekarte des "Karibischen Ecks" stehen zum Beispiel verschiedene Jumbo-Burger, Pommes, Salate, Kaffee, Cocktails und Bier.