Traktorfahrt im Kreis Lichtenfels am Freitag (10. Dezember 2021)

Aktion: Sternfahrt "Lasst Kinderaugen leuchten" startet in Lichtenfels

Michael Hopfenmüller hat Aktion innerhalb weniger Tage geplant

Landwirt: "Wir machen das für die Kinder"

Die Aktion "Ein Funken Hoffnung" der LsV (Land schafft Verbindung), bei welcher beleuchtete Traktoren durch deutsche Städte fahren, hat auch in Franken am Samstag (4. Dezember 2021) stattgefunden. In Bamberg wurde die verkündete Strecke nicht genauso gefahren, wie ursprünglich geplant, was einige enttäuschte Kinder zurückließ. Michael Hopfenmüller hat daraufhin beschlossen, eine eigene Traktor-Tour durch den Landkreis Lichtenfels zu organisieren, wie er inFranken.de mitteilt.

Beleuchtete Traktoren in Lichtenfels: Bis zu 40 Traktoren unterwegs

Der selbsternannte "leidenschaftliche Landwirt" Michael Hopfenmüller erzählt, dass der Landkreis Lichtenfels eine eigene Traktorfahrt am 4. Dezember 2021 "verschlafen" habe. Nachdem es in Bamberg auch "ein wenig aus dem Ruder gelaufen" sei, habe er kurzerhand beschlossen, eine eigene Traktorfahrt durch den Landkreis Lichtenfels zu planen.

Hopfenmüller sagt, dass seine eigenen Kinder die treibende Kraft dahinter gewesen seien. Sie seien "begeistert" von der Idee gewesen. Also entschied er: "Wir machen das für die Kinder."

Innerhalb weniger Tage haben er und seine Frau die Sternfahrt mit dem Motto "Lasst Kinderaugen leuchten" auf die Beine gestellt. Sie telefonierten mit Stadt und Ordnungsamt und ließen sich die Strecke genehmigen. Schnell haben sich auch um die 40 Landwirte gemeldet, die bei der Fahrt dabei sein wollten.

Sternfahrt "Lasst Kinderaugen leuchten": So ist die Route

Am Freitag (10. Dezember 2021) um 18.30 Uhr sollen 30 bis 40 beleuchtete Traktoren durch den Landkreis Lichtenfels fahren. Auf Nachfrage von inFranken.de wurde folgende Route durch das Landratsamt und das Ordnungsamt bestätigt.

Start: Lichtenfels, Pendlerparkplatz bei Mc Donald's

Mistelfeld

Klosterlangheim

Roth

Isling

Burkheim

Pfaffendorf

Altenkunstadt

Burgkunstadt

Weidnitz

Neuses

Horb

Hochstadt

Trieb

Michelau

Schney

Zielort: Stadthalle Lichtenfels

Auf dem Vorplatz der Stadthalle Lichtenfels können die Traktoren fotografiert werden. Außerdem werden Spenden gesammelt für das Heilpädagogische Zentrum in Lichtenfels. Wer die Aktion unterstützen möchte, aber nicht vor Ort sein kann, kann an folgendes Konto Geld über Paypal schicken: heikogross32@googlemail.com.

Traktorfahrt im Kreis Lichtenfels: Diese Corona-Regeln gelten

Auf Facebook fragten sich einige User*innen, welche Corona-Regeln bei der Veranstaltung gelten werden. Hopfenmüller erklärt inFranken.de, dass für die Traktorfahrer 2G plus herrsche. Sie sollen also geimpft oder genesen sein und einen Schnelltest durchgeführt haben.

Die Zuschauer*innen müssen die "gängigen Corona-Maßnahmen" befolgen, wie Abstand halten und Maske tragen. Hopfenmüller betont jedoch auch, dass jeder für sich selbst verantwortlich sei.