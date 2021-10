Lichtenfels vor 56 Minuten

Von der Straße abgekommen

Spektakulärer Rettungseinsatz: Auto droht auf Gleise zu stürzen - Vater betrunken

In Lichtenfels hatten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Samstag einen spektakulären Rettungseinsatz zu meistern. Ein Auto, in dem eine Familie gesessen hatte, war von der Straße abgekommen und drohte über fünf Meter in die Tiefe abzustürzen.