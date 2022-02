Am Donnerstag (03.02.2022) gegen 20.40 Uhr hat die integrierte Leitstelle Coburg in den späten Abendstunden die Lichtenfelser Feuerwehr alarmiert. In der Hindenburgstraße war in einem Gebäude massiver Gasgeruch gemeldet worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass bei Produktionsarbeiten durch einen technischen Defekt lediglich eine überschaubare Menge Gas aus einem Gefäß ausgetreten ist.

Bis auf Erkundungs-, Mess- und Belüftungsmaßnahmen durch einen Atemschutztrupp war glücklicherweise kein weiteres Eingreifen notwendig. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Der Rettungsdienst und die Polizei Oberfranken waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Kösten, der Feuerwehr Schney, der Freiwilligen Feuerwehr Seubelsdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Michelau i. OFr., der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels / Main Gefahrenschutzzug und der Kreisbrandinspektion ebenfalls vor Ort.