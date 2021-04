Der Landkreis Lichtenfels bietet eine Sonderimpfaktion an. Seit gestern (13. April 2021) werden im Landkreis auch Personen geimpft, die eigentlich noch gar nicht dran wären. Eigentlich ist gerade die Prioritätsgruppe zwei an der Reihe, aber "nicht jeder Impfwillige aus der Prioritätsgruppe zwei möchte mit Astrazeneca geimpft werden", teilt Andreas Grosch, der Pressesprecher des Landratsamtes, mit.

Es sei außerdem sehr mühselig und zeitraubend, Patienten einen Impftermin zu geben, wenn diese Astrazeneca für sich ausschließen. Deshalb hat der Landkreis Lichtenfels ein Sonderkontingent eingerichtet. Bis nächsten Montag (19. April 2021) sollen 1200 Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca erfolgen. Für diese Impfungen können sich unter drei Voraussetzungen auch Personen aus der Prioritätsgruppe 3 anmelden.

Sonderimpftermin in Lichtenfels: Das sind die Voraussetzungen für eine Impfung

Aktuell wäre normalerweise die Prioritätsgruppe zwei für eine Impfung an der Reihe. Weil der Astrazeneca-Impfstoff jedoch von vielen Patienten abgelehnt wird, können sich nun auch Personen aus der Prioritätsgruppe drei für einen Impftermin mit diesem Impfstoff anmelden, sofern sie drei Voraussetzungen erfüllen:

Person muss über 60 Jahre alt sein

Mail an den Landkreis mit Namen, Vornamen, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer: astra@landkreis-lichtenfels.de

Erfolgte Registrierung beim Bayerischen Impfportal

Bis jetzt haben die Mitarbeiter des Landkreises bereits circa 1500 Mails erhalten. Mehr als 200 von den 1200 geplanten Impfterminen sind bereits vergeben. Der Landkreis rechnet damit, dass alle Sonderimpfungen vergeben werden können und plant eventuell auch weitere Sonderimpfaktionen.

