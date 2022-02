Durch Zufall hat die Freiwillige Feuerwehr Lichtenfels vom kleinen Thore erfahren. Der kleine Junge hat am Sonntag (20. Februar 2022) seinen vierten Geburtstag gefeiert. Thore leidet an einem Hirntumor, der bereits gestreut hat, und hatte zu seinem Geburtstag einen großen Wunsch: "Ganz viel Blaulicht".

Die Feuerwehr Lichtenfels konnte bei diesem Wunsch aushelfen: "Das ist eine Aktion, die nichts kostet - man muss einfach eine Stunde Zeit auf sich nehmen und kann einem kleinen Jungen seinen womöglich letzten Wunsch erfüllen", erklärt Frank Stuhlmann, der die Aktion an seine Kamerad*innen in Lichtenfels herangetragen hat.

Feuerwehr Lichtenfels erfüllt krebskrankem Thore seinen Geburtstagswunsch

Michael Haas, der Jugendwart der Feuerwehr Lichtenfels, wusste diese Idee zu realisieren: "Ich habe gleich gedacht: 'Mensch, da machen wir mit' und habe sofort meine Jugendlichen zusammengerufen", erzählt er gegenüber inFranken.de. "Überall sieht man, dass Kinder an Feuerwehr und Blaulicht Freude haben und ich persönlich weiß selbst, wie das ist, ein krankes Kind zu haben."

Sofort rollten die Jugendlichen demnach unzählige Feuerwehrautos aus den Garagen und positionierten sich in einer Reihe der Feuerwehreinfahrt. Mit allen Blaulichtern blinkend und leuchtend gratulieren sie dem kleinen Jungen am Sonntag (20. Februar 2022) per Video zu seinem Geburtstag. Damit beteiligen sie sich an einer Welle vieler Glückwünsche, die den kleinen Jungen aus Stuttgart bis dato erreicht haben.

Die Initiatoren des Aufrufs, die European Police Car Unit, haben für den kleinen Thore inzwischen mehr als 100 Blaulicht-Videos aus aller Welt erhalten und daraus nochmal ein extra Video zusammengestellt. "Solche Sachen gehören öfter gemacht", sagt Haas von der Feuerwehr Lichtenfels. "Das ist eine tolle Aktion und wirklich richtig schön geworden."