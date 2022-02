Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels mitteilt, kam es vergangenen Freitagnachmittag (04.02.2022) zu einem immensem Auffahrunfall in Lichtenfels. Dabei waren mehrere Fahrzeuge beteiligt und ein großer Sachschaden war die Folge.

Laut aktuellem Stand, hatte ein Fahrer besucht links abzubiegen und hatte dazu, wie vorgesehen auf der Straße gehalten. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge taten dies ebenfalls, um zu warten, bis der Fahrer ausscheren konnte. Leider konnte der vierte Nachfahrer nicht so schnell bremsen: Dieser krachte mit seinem Wagen in vollem Tempo in das letzte vor ihm stehende Fahrzeug hinein.

Lichtenfels: Großer Auffahrunfall und immenser Sachschaden

Die Wucht war dabei so groß, dass er die vor ihm stehende Fahrzeuge nach vorne aufschob. Der stark beschädigte Wagen musste anschließend abgeschleppt werden, die Fahrer wurden aber nur leicht verletzt. Der Schaden wird aktuell auf circa 50.000 Euro geschätzt.

