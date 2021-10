Am Samstag, 09. Oktober 2021, wird es auf dem Lichtenfelser Marktplatz herbstlich bunt, teilt die Stadt Lichtenfels mit. Die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Lichtenfels und der Stadtmarketingverein Lichtenfels laden zum traditionellen Herbst- und Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 17 Uhr und zum Bummeln, Handeln und Feilschen in die Lichtenfelser Innenstadt ein.

Von Handarbeiten über regionale Schmankerl bis zu Dekorationsartikeln: Über 30 Fieranten und Kunsthandwerker bieten beim Herbst- und Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 17 Uhr am Marktpatz ihre Waren feil. Ob Dekorations- und Floristikartikel - sogar als „Upcycling“ - für die richtige Herbststimmung in Haus und Garten, Schmuck, Filz- und Wollartikel aus Handarbeit, Gestricktes und Genähtes, Seifen sowie nachhaltige Korb-, Ton- und Holzwaren und Geschenkideen oder kulinarische Leckereien wie Chutneys, Marmeladen, Honig, Edelbrände, Liköre und außergewöhnliche Whisky- und Gin-Sorten – die Marktstände des Kunst- und Handwerkermarktes bieten eine bunte und breite Vielfalt.

Auch Direktvermarkter halten einige Leckereien und herbstliches Gemüse aus der Region parat, so die Stadt Lichtenfels. Für das leibliche Wohl sorgen das Bratwursthäusla am Marktplatz, Süßwaren Donei und der Bäckerfachverein Lichtenfels, der ab 10 Uhr zu Kaffee, Kuchen und Geschnittene Hasen sowie ab 11.00 Uhr zu Weißwurstfrühschoppen, Zwiebelkuchen und Federweißer einlädt. Ab 16.30 Uhr gibt es dann „Sau am Spieß“. Sitzgelegenheiten befinden sich im Innenhof Marktplatz 10. Darüber hinaus lädt die Lichtenfelser Gastronomie zum Verweilen ein.

„Wir freuen uns, dass wir trotz der immer noch anhaltenden Pandemie-Einschränkungen in diesem Jahr einen besonders vielfältigen Herbstmarkt mit über 30 Teilnehmern durchführen“, so Citymanager Steffen Hofmann. Auch der Lichtenfelser Einzelhandel lädt zu einem Einkaufssamstag mit dem etwas anderen Shopping-Erlebnis bis 18 Uhr in die Altstadt ein. „Feilschen, Stöbern, Schätze finden“- unter diesem Motto präsentiert sich die Lichtenfelser Geschäftswelt an diesem Tag in der Innenstadt. Die Händler räumen ihre Lager und die Besucher können sich auf attraktive Angebote und Aktionen freuen.

Die teilnehmenden Geschäfte sind am „roten Teppich“ vor ihrem Geschäft zu erkennen und freuen sich auf viel Zuspruch. „Der lokale Einzelhandel bietet für den Kunden viele Vorteile: hochwertige Produkte, kompetente und persönliche Beratung sowie erstklassigen Service – ein echtes Einkaufserlebnis. All das, was in der harten „Lockdown-Phase“ nicht möglich war“, so Hofmann.

Darüber hinaus hat die Stadtbücherei Lichtenfels zum Herbstmarkt am Samstag, den 09. Oktober von 11.00 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu findet vor der Bücherei von 11.00 bis 16.00 Uhr ein Buchflohmarkt statt.