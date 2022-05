Lichtenfels vor 11 Minuten

Ukraine-Krieg

BRK verteilt Sachspenden an Ukraine-Flüchtlinge

In Lichtenfels startet die BRK-Flüchtlingshilfe "zwei Sonderausgaben" für "geflüchtete Menschen aus der Ukraine." Im Rahmen der Aktion sollen am 10. Mai und 12. Mai 2022 "zahlreiche Sachgüter" an ukrainische Geflüchtete verteilt werden.