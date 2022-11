Lichtenfels vor 24 Minuten

Adventszeit

Bands und DJs spielen Rock, Blues und "X-Mas-Musik": Kneipennacht findet am Samstag statt

Am Samstag, 3. Dezember 2022, findet in Lichtenfels wieder die Kneipennacht statt. Hier spielen Bands und DJs Rock, Blues und "X-Mas-Musik" in den verschiedenen Kneipen, Bars und Cafés.