Ein 20-jähriger Autofahrer war am Mittwochvormittag (22.06.2022) mit zwei Mitfahrern in Lichtenfels unterwegs. Als der junge Mann an einem geparkten Kleintransporter vorbeifahren wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto.

Laut Bericht der Polizeiinspektion Lichtenfels wie der 20-Jährige aus und prallte dabei gegen das Heck des Transporters. Er und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/Pixabay (Symbolbild)