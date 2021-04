Lichtenfels vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

300 Bürger demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In Lichtenfels haben am Sonntag mehrere hundert Bürger gegen die aktuelle Corona-Politik demonstriert. Unter dem Motto "Für ein Leben in Frieden, Freiheit, Demokratie gegen politische Willkür" protestierten 300 Menschen.