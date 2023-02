Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lichtenfels bemerkten auf der B173 ein Auto, das in auffälligen Schlangenlinien vor ihnen in Richtung Lichtenfels fuhr. Laut Polizei war bei der anschließenden Kontrolle ein deutlicher Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrnehmbar. Der durchgeführte Alkoholtest ergab 1,4 Promille, weshalb sich die Frau für eine Blutentnahme in das Klinikum Lichtenfels begab.

Danach musste die 41-jährige ihren Führerschein abgeben und durfte nicht mehr weiter fahren.

Trotz Fahrverbot: Frau missachtet Vorschrift der Polizei und sitzt erneut am Steuer

Gegen 21.45 Uhr am Sonntagabend (12. Februar 2023) erkannten die Beamten, dass der Wagen der Frau offensichtlich erneut gefahren wurde, da er nicht mehr an Ort und Stelle stand. Bei einer anschließenden Kontrolle an der Adresse der Frau räumte diese ein, wieder gefahren zu sein. Nochmals wurde der Frau Blut entnommen.

Nun erwartet die Autofahrerin nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahrens trotz Fahrverbot.

