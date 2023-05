Landkreis Lichtenfels: Umfangreiche Ausbildung absolviert - das sind die neuen Wasserretter

Die BRK-Wasserwacht im Landkreis Lichtenfels freut sich über frisch ausgebildete „Wasserretter im Wasserrettungsdienst“. Diese hochwertige und umfangreiche Ausbildung absolvierten in den letzten Monaten 13 ehrenamtlich Aktive im Roten Kreuz. Wie der BRK-Kreisverband Lichtenfels berichtet, bestanden sie alle am vergangenen Wochenende erfolgreich die abschließende Prüfung und dürfen sich jetzt „Wasserretter“ nennen.

Wasserretter kommen bei der Rettung von Personen im, unter und am Wasser zum Einsatz. Sie versorgen verletzte und in Not geratene Personen, suchen Vermisste, bergen Leichen und auch Fahrzeuge. Dabei benutzen sie hochwertiges technischen Gerät, wie Rettungsboote und Tauchausrüstung, aber auch medizinisches Material. Die Qualifikation als Wasserretter ist auch eine wichtige Voraussetzung für weiterführende BRK-Fachausbildungen, wie beispielsweise Bootsführer, Taucher oder Einsatzleiter.

Mindestens 64 Unterrichtseinheiten – aufgeteilt in theoretischen Unterricht und praktische Übung – umfasst die Ausbildung zum Wasserretter. Nach dem Theorieteil, der als Online-Schulung durchgeführt wurde, konnten an den vergangenen Wochenenden die neuen Kenntnisse praktisch eingeübt werden. Der BRK-Ausbilder Florian Gehringer schulte dabei gemeinsam mit dem Ausbilder-Anwärter Jeremias Felix und weiteren ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfern*innen die Teilnehmer*innen in Themen, wie beispielsweise Evakuierung im Hochwasserfall, Eisrettung, Nachtsuche und Notarzt-Unterstützung. Auch der Umgang mit dem Motorrettungsboot, das Tauchunfallmanagement und die Fließwasserrettung wurden als Fallbeispiele unter realistischen Bedingungen in Ebensfeld vermittelt.

„Unsere Schulungsteilnehmer waren sehr motiviert und es freut mich, dass sie alle so toll mitgemacht haben. Gerade in der heutigen Zeit, in der es für viele Menschen nur darum geht, die Freizeit möglichst unterhaltsam zu gestalten, ist es alles andere als selbstverständlich, sich als Helfer für die Allgemeinheit ausbilden zu lassen. Umso mehr freue ich mich über den erfolgreichen Verlauf der Ausbildung und das tolle Engagement unserer Aktiven“, so BRK-Ausbilder Florian Gehringer.

Der Vorsitzende der BRK-Kreiswasserwacht im Landkreis Lichtenfels, Oliver Naumann, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der gelungenen Ausbildung: „Mein besonderer Dank gilt unseren Ausbildern und Helfern mit Florian Gehringer an der Spitze, ohne die eine solche Ausbildung nicht möglich wäre. Es ist toll, wenn sich junge Menschen für die Allgemeinheit engagieren und in der Wasserrettung ausbilden lassen. Das geht aber nur, wenn motivierte und qualifizierte Fachleute, wie Florian Gehringer, Jeremias Felix und unsere übrigen Wasserwachtler ihre Freizeit nutzen, um ihr Wissen und Können weiterzugeben. Das hat hier wunderbar funktioniert und unsere Bevölkerung profitiert von weiterer qualifizierter Hilfe im Notfall.“

Den erfolgreichen Abschluss des anstrengenden letzten Ausbildungs- und Prüfungswochenendes feierten die Rotkreuzler*innen in bester Wasserwacht- Tradition mit einem dreifach schallenden „Patch nass!“.

Die neuen Wasserretter im Landkreis Lichtenfels:

Katharina Berthold, Christian Brinschwitz, Franziska Brinschwitz, Heidi Eppler, Jonathan Eppler, Simon Rudolph und Vincent Schnapp (alle BRK-Wasserwacht Altenkunstadt), Mattias Arneth und Simon Kraus (BRK-Wasserwacht Bad Staffelstein), Dominik Küfner (BRK-Wasserwacht Ebensfeld), Anika Gäberlein, Christina Kolb und Dominik Schmidt (BRK-Wasserwacht Redwitz).