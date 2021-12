Eine schöne Weihnachtsüberraschung bescherte die Geschäftsführung von Edeka Werner den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Impfzentrums Lichtenfels zwei Tage vor Heiligabend: Für sie alles gab es Weihnachtsgeschenke, wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet.

Marina Werner und ihr Sohn Christian übergaben Süßigkeiten sowie Obst an den ärztlichen Leiter des Impfzentrums, Dr. Jürgen Murmann. Die beiden Geschäftsführer dankten dem Team des Impfzentrums „für die hervorragende Arbeit für die Landkreisbevölkerung“ und dafür, dass sie sich bei der Bewältigung der Pandemie so engagiert einsetzen. Dr. Murmann sagte im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön für die großzügige Spende.

Natürlich freute sich auch Landrat Christian Meißner über die gelungene Überraschung und die Wertschätzung des Impfteams im Impfzentrum. „Das ist eine schöne Geste der Anerkennung, die auch motiviert“, betonte der Landrat. Gerade unter dem Aspekt, dass das Impfzentrum auch an allen Feiertagen geöffnet hat und die Impfteams durchgehend im Einsatz sind, sei das wichtig und wohltuend. „Allen, die auch an den Feiertagen, für ihre Mitmenschen und unsere Gesellschaft im Einsatz sind, sage ich ein herzliches Vergelt’s Gott!“, so Christian Meißner.