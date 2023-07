Landkreis Lichtenfels: Bayerisches Ermäßigungsticket kommt - wann Azubis und Studenten weniger zahlen

Der Freistaat Bayern führt zum 1. September 2023 ein ermäßigtes Deutschlandticket für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ein, für Studierende ab dem Wintersemester 2023/24. Dieses so genannte bayerische Ermäßigungsticket wird vom Freistaat bezuschusst, es kostet 29 Euro, gilt deutschlandweit und ist als monatlich kündbares Abo zu haben. Auszubildende und Freiwilligendienstleistende können damit ab 1. September fahren. Die Bestellung ist im VGN bereits ab Dienstag, 1. August möglich. Wie die Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH erklärt, beginnt der Verkauf für die Studierenden zu einem späteren Zeitpunkt und wird über das jeweilige Studierendenwerk noch kommuniziert.

Berechtigungsnachweis möglichst bald besorgen

Voraussetzung für den Kauf des Tickets ist ein vorliegender Berechtigungsnachweis. Das entsprechende Formular kann man zum Beispiel unter www.vgn.de/ermaessigungsticket herunterladen. Damit Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ihr Ticket rechtzeitig zum 1. September haben, empfiehlt der VGN, das ausgefüllte Formular noch vor den Ferien von der betreffenden Berufsschule oder dem Träger der Einrichtung für den Freiwilligendienst unterschreiben und abstempeln zu lassen. Bei Studierenden wird die Berechtigung automatisch geprüft.

Zu bestellen gibt es das Ticket für die Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden dann ab Dienstag 1. August in der App VGN Fahrplan & Tickets, in der App NürnbergMOBIL, im VGN Onlineshop sowie im Onlineshop der infra fürth. Beim Bestellvorgang ist der Berechtigungsnachweis als Foto oder Scan hochzuladen. Wer sein Ermäßigungsticket ab September nutzen möchte, sollte mindestens 14 Tage Bearbeitungszeit einplanen, also möglichst bis zum 17. August bestellen. Über die Vertriebswege im VGN wird das Ticket nur an Berechtigte im bestehenden Verbundgebiet sowie in den VGN-Erweiterungsgebieten Hof, Coburg, Wunsiedel, Tirschenreuth, Kronach und Kulmbach ausgegeben.

Weitere Infos unter www.vgn.de/ermaessigungsticket und www.bahnland-bayern.de/ermaessigungsticket .