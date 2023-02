Klosterlangheim vor 1 Stunde

Unfall

In Gegenverkehr geraten: Drei beteiligte Autos und mehrere Verletzte bei Unfall nahe Lichtenfels

Mehrere Menschen wurden am Dienstag bei einem Unfall in Klosterlangheim verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer war am Ortsausgang in den Gegenverkehr geraten.