Erzbistum Bamberg: Kita-Mitarbeiterin in Ebensfeld vom Dienst freigestellt. Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) ist "nach dem Vorwurf grenzverletzenden Verhaltens gegenüber Kindern" vom Dienst freigestellt worden. Das berichtet das Erzbistum Bamberg am Donnerstag (9. März 2023) in einer Pressemitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe demnach der Verdacht, dass die Mitarbeiterin gegen das Gewaltschutzkonzept der Einrichtung verstoßen habe. "Es wurde Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Coburg erstattet", teilt das Erzbistum mit.

Vorwürfe beziehen sich laut Erzbistum "in keiner Weise auf den Bereich sexueller Gewalt"

"Die Eltern sind über die Vorgänge informiert worden und können Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen", heißt es in der Mitteilung weiter.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft könnten während der laufenden Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt werden. "Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Vorwürfe in keiner Weise auf den Bereich sexueller Gewalt beziehen", betont das Erzbistum Bamberg.