"Jedem muss bewusst sein, dass es eine einmalige Chance ist, die nicht wiederkommt." Für Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) ist die Sachlage eindeutig: Wenn die Umgehung von Mainroth/Rothwind-Fassoldshof aufgrund von Widerstand aus der Bevölkerung nicht gebaut wird, dann wird sich auf lange Sicht an der Situation in den drei Dörfern nichts ändern, wird der Verkehr weiter auf der Bundesstraße 289 durch die Orte rollen.

"Mein Ziel war, die Planungen so weit zu bekommen, dass die Menschen darüber sprechen können, dass das Projekt diskussions- und entscheidungsreif ist", betont die Politikerin. Nun, da es so weit sei, würden die Bürger dazu gehört.

"Auf Mainleuser Seite sind viele dagegen. Das wird natürlich in die weitere Diskussion mit einfließen und Berücksichtigung finden", stellt sie klar.

In der Bürgerversammlung für Rothwind/Fassoldshof hatte sich in der vergangenen Woche massiver Widerstand gegen die geplante, über vier Kilometer lange und rund 45 Millionen Euro teure Umgehung formiert - siehe BR vom Samstag.

Emmi Zeulner betont jedoch, dass noch kein Baurecht besteht, sondern man sich nun in der Diskussionsphase befinde. "Und dabei muss man ernsthaft berücksichtigen, dass sich in der Bürgerversammlung Rothwind/Fassoldshof nicht ein einziger für das Projekt ausgesprochen hat. Wir machen die Bürgerbeteiligung ja nicht zum Selbstzweck."

Die Stellungnahme des Mainleuser Gemeinderats in der nächsten Sitzung am kommenden Montag sei im weiteren Verfahren nun von nicht unerheblicher Bedeutung: "Die Entscheidungen der Kommunalgremien beziehungsweise der Einwohner der Gemeinden sind in so einem Verfahren gewichtig."

Diese Entscheidung ist für den Gemeinderat sicherlich nicht leicht: Denn inzwischen liegen Bürgermeister Robert Bosch (CSU) ein Brief und eine Liste mit 63 Unterschriften von Bewohnern aus Rothwind und Fassoldshof vor, die sich für den Bau der Umgehung aussprechen. "Also mehr als eine Handvoll", erklärt er mit Blick auf Äußerungen in der Bürgerversammlung (In Rothwind leben 392 Personen, in Fassoldshof 178 / Stand 2015. Wahlberechtigt sind insgesamt 434. Anmerk. der Redaktion).

Den Brief habe er an die Gemeinderäte weitergeleitet, fährt Bosch fort. Die müssten nun die Unterschriftenliste und die Aussagen in der Bürgerversammlung würdigen und sich eine Meinung bilden.

Denn: "In der Sitzung am nächsten Montag in der neuen Schulturnhalle (Beginn 19 Uhr) sollte sich der Rat äußern, ob er grundsätzlich mit den Planungen einverstanden ist und eine politische Aussage treffen."

"Lärm, Staub, Dreck"

Auf ein Votum für den Umgehungsbau hofft Günther Knorr aus Mainroth. Er sitzt seit 30 Jahren für die CSU im Burgkunstadter Stadtrat. "Seitdem arbeite ich dafür, dass die Umgehung kommt." Lärm, Staub und Dreck durch den Verkehr seien in Mainroth unerträglich, dazu die Gefahren, die die 9000 Fahrzeuge täglich mit sich bringen. "Wir brauchen die Umgehung unbedingt." Knorr bittet deshalb den Mainleuser Gemeinderat, sich intensiv Gedanken darüber zu machen, ob sie verhindern wollen, wofür schon so lange gekämpft wurde. "Bitte gehen Sie in sich!", so sein Appell. Er hofft, dass die Unterschriftenliste mit den Befürwortern dazu beiträgt, bei den Räten den Ausschlag in Richtung Umgehungsbau zu geben.

Der Mainrother erinnert an die Zustimmung des Mainleuser Gemeinderats zum Bau der Umgehungsstraße, die dieser in einer Sitzung vor zehn Jahren gegeben hatte. "Damals wäre es kein Problem gewesen, zu sagen, plant allein eine Umgehung für Mainroth", ist Knorr überzeugt. Sollte das Projekt nun scheitern, sehe es schlecht aus. "Es wird immer schwieriger, solche Infrastrukturmaßnahmen durchzubringen. Wir sind so nahe vor dem Ziel, und auf einmal wird alles niedergemacht."

Dass Burgkunstadt voll hinter dem Umgehungs-Projekt steht, betont Bürgermeisterin Christine Frieß (CSU). Sie spricht von einer dringend notwendigen Maßnahme für Mainroth, die die Lebensqualität der Menschen in dem Ortsteil deutlich verbessern würde. "Wenn man an der Straße steht, versteht man oft sein eigenes Wort nicht mehr. In den Häusern wackeln die Regale, wenn die Lkw dort vorbeifahren." In ihren Augen wäre es schlimm, sollte das Projekt scheitern. Warum sich in der Bürgerversammlung nicht die Befürworter der Umgehung zu Wort gemeldet haben, darüber kann sie nur spekulieren: Möglicherweise hätten sie nicht damit gerechnet, dass die Gegner dort so massiv auftreten.