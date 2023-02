Gleich drei junge Frauen wurden am späten Samstagabend (25. Februar 2023) in Burgkunstadt bestohlen. Laut Polizeiinspektion Lichtenfels plünderten zwei unbekannte Täter die Geldbörsen der Frauen samt Inhalt - vermutlich zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht.

Am nächsten Tag fand eine aufmerksame Frau die drei geplünderten Geldbörsen jedoch auf einer Wiese in der Nähe eines Nachtclubs auf. Diese übergab sie einer hinzugerufenen Polizeistreife. Dank der Ausweise in den Geldbörsen konnten die bestohlenen Frauen ausfindig gemacht werden: Alle drei gaben an, dass sie sich in der Nacht zuvor auf der Tanzfläche einer nahegelegenen Diskothek aufgehalten hatten, als sie von zwei unbekannten Männern auf aufdringliche Weise "angetanzt" wurden.

Burgkunstadt: Perfider Diebstahl in Nachtclub - Täter verschwunden

Eine der Discobesucherinnen bemerkte darauf sogar, dass der eine Mann ihre umgehängte Bauchtasche geöffnet hatte und ihre Geldbörse daraufhin verschwunden gewesen war. Als sie die Security-Mitarbeiter des Nachtclubs um Hilfe bat, konnten diese die Täter leider nicht mehr finden.



Die Männer werden wie folgt beschrieben:

etwa 18-20 Jahre alt

alt rund 1,75 Meter groß

groß kurze Haare

hellhäutig

trugen schwarze T-Shirts

Nun sucht die Polizeiinspektion Lichtenfels weitere Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 melden.

