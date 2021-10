Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, hat es in der Nacht zum Dienstag (26. Oktober 2021) einen starken Kellerbrand in Michelau in der Bahnhofsstraße im Landkreis Lichtenfels gegeben.

Die örtlichen Feuerwehren, sowie die Feuerwehr Lichtenfels, kämpften gegen die Flammen, die zu einer starken Rauchentwicklung auf der ganzen Straße geführt haben.

Brand in Wohnungskeller in Michelau: Feuerwehr Lichtenfels mit Drehleiter im Einsatz

Die Feuerwehr Lichtenfels war mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter in Michelau im Einsatz. Sie unterstützte die örtlichen Feuerwehren, welche den Brand schnell unter Kontrolle hatten.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Michelau in Oberfranken, Feuerwehr Schwürbitz, Feuerwehr Neuensee, Feuerwehr Schney und die Feuerwehr Altenkunstadt.