Zwei minderjährigen Schützenfestbesucher sind in Lichtenfels auf einen Aussteller losgegangen.

Da die 17-Jährigen an einem Spielautomaten scheinbar nicht den erhofften Gewinn erzielten, schlugen sie am Samstagabend (15. Juli 2023) um 22.30 Uhr gegen das Gerät. Als sie deshalb vom 46 Jahre alten Betreiber des Standes angesprochen und aufgefordert wurden, den Stand zu verlassen, griffen die beiden Teenager den Betreiber an. Nach Angaben der Polizeiinspektion Lichtenfels schlugen sie dem Besitzer gegen den Kopf und schubsten ihn in eine Glasvitrine, die daraufhin zerbrach.

Aussteller auf Schützenfest in Vitrine geschubst - Mann durch Schnittwunden verletzt

Dabei zog sich der Betreiber zahlreiche Schnittwunden an den Händen und an den Schienbeinen zu. Ihm eilte einer seiner Kollegen zur Hilfe, der ein Tierabwehrspray zückte und damit die beiden Angreifer besprühte.

Die 17-Jährigen klagten in der Folge über gereizte Augen und Atemwege und wurden von der Security bis zum Eintreffen der Polizei von der Security festgehalten. Anschließend wurden beide später von den Beamten an ihre Eltern übergeben.

Gegen die Jugendlichen wurde von einem Verantwortlichen des Schützenfests ein Hausverbot für die komplette Dauer des Schützenfests ausgesprochen. Die Polizei Lichtenfels ermittelt nun zudem unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten sowie Sachbeschädigung.

Vorschaubild: © Arthur Kattowitz/Adobe Stock (Symbolbild)