Redwitz an der Rodach aktualisiert vor 52 Minuten

Mit Fesselutensilien und Pfefferspray

Täter klingelten wohl an der Tür: Schockierender Überfall in Coburg - Polizei verhaftet zwei Männer

In Redwitz an der Rodach ist am Samstagnachmittag (1. April 2023) zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei sollen nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Männer an der Wohnungstür ihrer Opfer geklingelt haben, bevor sie mutmaßlich die Tat begingen.