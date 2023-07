Am Montagabend gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Lichtenfels die Meldung, dass ein aggressiver Mann in der Siemensstraße eine Frau mehrfach ins Gesicht schlug und anschließend aggressiv in der Straße auf und ab lief.

Nach Eintreffen der Streifenbesatzung gab die 34-jährige Geschädigte an, dass der 39-jährige Mann sie massiv bedrohte, gegen fremde Türen trat und Gegenstände entwendete. Der mit 1,5 Promille alkoholisierte Mann wurde von der Streife festgenommen und in der Haftzelle über Nacht ausgenüchtert. Doch diese Maßnahme konnte den Mann nicht davon abhalten, weiter negativ aufzufallen.

Nach Körperverletzung in Zelle - am nächsten Morgen legt er wieder los

Am nächsten Morgen, direkt nach seiner Entlassung, ließ der Mann in einem Kiosk am Bahnhofsplatz zwei Bierdosen mitgehen, ohne die Ware zu bezahlen. Wenig später geriet er in der Bamberger Straße mit einem 31-Jährigen in eine Schlägerei, wodurch sich beide Männer verletzten, woraufhin er erneut von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste.

Nun wird sich der Randalierer für seine Straftaten verantworten müssen.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)