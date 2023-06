In der Nacht auf Sonntag (18. Juni 2023) wurde gegen 0.45 Uhr eine auf dem Boden liegende Frau gefunden: Die 36-Jährige lag auf dem Radweg an den Mainauen zwischen Michelau und Oberwallstadt. Zuvor war sie mutmaßlich mit ihrem Rad an den Mainauen unterwegs.

Die Frau war "augenscheinlich schwer betrunken und musste sich immer wieder übergeben", berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Zudem war die Frau verletzt.

Verletzt und betrunken auf Radweg gelegen: Rettungsdienst bringt Frau ins Krankenhaus

Ein herbeigerufener Rettungsdienst brachte die 36-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und erhofft sich dadurch, die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.

Vorschaubild: © Thorsten Töller/pixabay.com (Symbolbild)