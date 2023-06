Update vom 19.06.2023, 19.20 Uhr: Schüsse bei Sonnwendfeier in Marktzeuln - Verdächtiger ermittelt

Ein Jugendlicher steht im Verdacht, bei einer Sonnwendfeier in Oberfranken auf junge Besucher geschossen zu haben. Bei dem Fest in Marktzeuln im Landkreis Lichtenfels meldeten am späten Samstagabend Anrufer nach Polizeiangaben "Knallgeräusche". Vor Ort hätten drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren leichte Hautrötungen gezeigt und angegeben, beschossen worden zu sein. Später sei ein viertes Opfer hinzugekommen.

Unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen sei am Montag ein Verdächtiger befragt worden, teilte die Polizei mit. Der 16-Jährige habe zugegeben, mit einer Luftdruckwaffe geschossen zu haben. Die Beamten stellten bei einer Durchsuchung die Waffe sowie Munition sicher. Gegen den Jugendlichen werde ermittelt.

Erstmeldung vom 18.06.2023, 12.45 Uhr: Unbekannter schießt bei Sonnwendfeier auf Kinder

Schüsse bei Veranstaltung im Raum Lichtenfels: Während der Sonnwendfeier im oberfränkischen Marktzeuln gingen am Samstag (17. Juni 2023) bei der Polizei gegen 21.30 Uhr mehrere Anrufe über Knallgeräusche ein. Das berichtet die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Vor Ort konnten die Beamten demnach drei Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren mit leichten Rötungen an den Beinen antreffen. Die Heranwachsenden äußerten gegenüber der Polizei, dass sie von einer ihnen unbekannten Person mit einer Pistole oder ähnlichen Waffe "beschossen" worden seien.

Kinder mit Pistole im Kreis Lichtenfels beschossen? Polizei sucht mögliche Zeugen

"An der Örtlichkeit konnten mehrere Diabolo-Projektile, die einer Luftdruckwaffe zuzuordnen sind, gefunden und sichergestellt werden", erklärt die Lichtenfelser Polizei.

Keine der befragten Leute konnte gleichwohl Angaben zum Täter geben. Personen, die am Samstag zwischen 21.30 und 22 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Auskünfte geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/ 9520-0 in Verbindung zu setzen.

(Vorschaubild: Ingo Wagner/dpa)