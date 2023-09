Lichtenfels: Brand in Restaurant gibt Rätsel auf - "ist uns unbegreiflich"

In Lichtenfels ist es am Mittwochabend (6. September 2023) zu einem Brand in einem asiatischen Lokal gekommen. Das Feuer brach gegen 19 Uhr im "Hong Thong Thai Restaurant" in der Farbgasse aus.

Kurz darauf erreichte die Integrierte Leitstelle in Coburg ein entsprechender Notruf, berichtet Andreas Lehe, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels, am Donnerstagmittag (7. September 2023) im Gespräch mit inFranken.de. In der Meldung sei von "Flammen im Restaurant" die Rede gewesen. "Die Leitstelle hat dann um 19.07 Uhr vier Feuerwehren verständigt." Das Einsatzstichwort lautete demnach "Person in Gefahr".

"Hat sehr stark geraucht": Feuerwehr löscht Brand in Lichtenfelser Thai-Restaurant - Koch verletzt sich

Laut Polizeiinspektion Lichtenfels hatte ein Gast bereits beim Betreten des Gastronomiebetriebs in der Innenstadt aus einem Nebenzimmer dringenden Rauch bemerkt. Er informierte demnach umgehend den 31 Jahre alten Betreiber des Thai-Imbisses. Beide öffneten daraufhin die Tür. "Hier konnten sie bereits Flammen ausmachen und versuchten, diese eigenständig zu löschen, was allerdings misslang", berichtet die Polizei.

Auch der Feuerwehrkommandant, der laut Eigenaussage mit als Erster am Einsatzort zugegen war, spricht von immensem Qualm. "Es hat sehr stark geraucht", konstatiert Lehe. Der Betreiber und Koch des Restaurants wurde infolge des Feuers leicht verletzt. Bei seinem Löschversuch erlitt der 31-Jährige kleinere Verbrennungen an der Hand, wie ein Angehöriger des Gastronomen gegenüber inFranken.de schildert. "Mein Schwager hat in seiner Küche gestanden und gekocht", erklärt er. "Gäste haben dann den Qualm gemeldet."

Durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Lichtenfels, Wallenstadt und Seubelsdorf, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schließlich schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro, heißt es vonseiten der Lichtenfelser Polizei. Zur Brandursache liegen demnach noch keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Kanister mit Desinfektionsmittel als Brandherd? Gastronomiebetrieb geht trotz Feuerschaden weiter

Laut Schilderung des Schwagers des Lokalbetreibers handelt es sich beim Brandherd gleichwohl um einen Kanister mit Desinfektionsmittel, der in einem Nebenzimmer stand. "Wie der Kanister in Brand geraten ist, wissen wir selbst noch nicht. Das ist uns unbegreiflich."

Glück im Unglück für die Verantwortlichen des Lokals: Sowohl Gastraum als auch Küche blieben von den Flammen verschont. Der Betrieb im "Hong Thong Thai Restaurant" in der Lichtenfelser Farbgasse gehe wie gehabt weiter, heißt es vonseiten des Gastronomiebetriebs.

