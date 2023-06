Im Landkreis Lichtenfels ist es am Dienstag (13. Juni 2023) zu mehreren Unfällen gekommen: Ein 70-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Auch für einen Motorradfahrer endete ein Unfall im Krankenhaus.

Bei einem Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein Senior in Bad Staffelstein am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 70-Jährige war mit seinem Pedelec auf der Ortsverbindungsstraße von Oberlangheim nach Vierzehnheiligen unterwegs, wie die Polizeistation Bad Staffelstein berichtet.

70-Jähriger stürzt in Bad Staffelstein von Rad und verletzt sich schwer

Kurz vor dem Ortseingang Vierzehnheiligen kam der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall: Der Senior stürzte und verletzte sich dabei schwer. Vor Ort kümmerten sich aufmerksame Ersthelfer um den Mann. Ein Rettungsdienst brachte ihn später in ein nahes Klinikum. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zudem ist ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen in Michelau ins Schleudern geraten und hat sich bei dem anschließendem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Der 55-Jährigen wollte mit seinem Kraftrad von einer Grundstücksausfahrt in die Siemensstraße einfahren. Dabei touchierte er allerdings einen Bordstein und geriet ins Schleudern. Der Mann prallte daraufhin gegen das Heck eines Lastwagens und stürzte auf die Fahrbahn, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Lichtenfels.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrtauglich und wurde verkehrssicher abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden des Unfalls liegt bei rund 2000 Euro.

