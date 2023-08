Eine Frau hat am Freitagabend (25. August 2023) bemerkt, dass zwei Bäume auf ihrem Grundstück in Buch am Forst (Landkreis Lichtenfels) Feuer gefangen hatten. Eine natürliche Ursache konnte ausgeschlossen werden. Wie kam es also zum Brand?

Der Grundstückseigentümerin gelang es mit der Hilfe einiger Nachbarn, den Brand selbst zu löschen. Dass die Bäume sich wegen des Wetters selbst entzündet hatten, konnte ausgeschlossen werden. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass unbekannte Täter die Bäume angezündet hatten. Zeugen werden aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 zu melden.

