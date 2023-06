Von einem Unfall, der "glücklicherweise" glimpflich ausgegangen ist, berichtet die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Am Dienstagmittag (20. Juni 2023) war eine 45-jährige Autofahrerin im "Schindgraben" in Burgkunstadt in Fahrtrichtung Kirchlein unterwegs.

Kind überquerte Straße - von Auto erfasst

Dort übersah sie eine Neunjährige, die gerade die Fahrbahn überquerte. Das Mädchen wurde von dem Auto erfasst und verletzte sich dabei leicht.

Zur weiteren Behandlung wurde die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

