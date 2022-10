Am Samstag (22. Oktober 2022) verwüsteten unbekannte Personen in der Zeit von 9 Uhr bis 22 Uhr drei Toiletten im Eingangsbereich zum Kurpark. Dabei traten die Personen unter anderem Kabinentüren ein und beschmierten diese mit schwarzem Farbstift. Auch die Seifen- und Papierspender zerstörten sie mutwillig, verstopften eine Toilette und verbogen Haltegriffe in der Behindertentoilette.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 5000 Euro. Gegen 19 Uhr konnten mehrere Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 10 bis 16 Jahren im Kurpark beobachtet werden, die mit Halloweenmasken verkleidet waren, berichtete die Polizei Bad Staffelstein. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen. Diese ist telefonisch unter der Telefonnummer 09573/22230 erreichbar.