Am Donnerstag (7. April 2022) hat sich in Bad Staffelstein ein schwerer Zusammenstoß ereignet. Laut Bericht der Polizei war ein 72-Jähriger von Unterzettlitz kommend den Stadtweg entlang gefahren. Am Äußeren Frankenring übersah er aus Unachtsamkeit ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug.

Es kam zum Zusammenprall mit einem Autofahrer, der Richtung Obermain-Therme gefahren war. Dabei wurden vier Menschen leicht und eine Person schwer verletzt.

Unfall am Äußeren Frankenring - fünf Verletzte

An den Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © Benjamin Nolte/dpa (Symbolbild)