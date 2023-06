Seit mittlerweile über drei turbulenten Dekaden zählen Fiddler's Green nun schon zu den beliebtesten und erfolgreichsten Formationen der europäischen Folk-Rock-Szene. Sie haben das gesamte Genre mit ihrem mitreißenden High-Energy-Sound geprägt und mitbestimmt.

Im Rahmen der Open-Air-Reihe auf der Seebühne in Bad Staffelstein , die im Juni startet, stehen Fiddler's Green am 1. September ab 19 Uhr auf der Bühne.

30 Jahre Fiddler's Green: Keine musikalischen Grenzen

Unter dem Mitmach-Motto „3 Cheers for 30 Years“ feierte Deutschlands erfolgreichste Irish-Speedfolk-Formation im Jahr 2020 ihr 30. Bandjubiläum.

Die Vita umfasst zahlriche Highlights: Dazu gehören sowohl das Lowlands- und Pinkpop-Festival in Holland, Sweden Rock und mehrere Japan-Touren als auch gefeierte Auftritte beim legendären Metal-Festival in Wacken. Aber auch beim weltberühmten Montreux Jazzfestival standen Fiddler's Green auf der Bühne - und haben in den vergangenen 30 Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie geografische und musikalische Grenzen spielend hinter sich lassen.

Die Zuschauer erwartet laut Veranstalter eine gebündelte Ladung aus gnadenloser Spielfreude und einem irish-folkigen Punkrock-Hitfeuerwerk, die niemanden stillstehen lässt.

Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Tickets gibt es hier. red

